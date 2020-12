Geen filmfestival Oostende in januari, wel FFO Nights het ganse jaar door nu corona voor onzekerheid blijft zorgen

OostendeBegin oktober stelde Filmfestival Oostende nog vol goede moed Koen De Bouw voor als master van de editie 2021 in januari. Er zou een festival komen met een beperkte capaciteit en alternatieven online, aangepast aan de geldende maatregelen. De realiteit heeft er echter voor gezorgd dat de organisatie het nu over een andere boei gooit. Geen negen dagen in januari, maar een festival doorheen het jaar, wanneer het kan en wanneer het mag. Filmfestival Oostende zal haar activiteiten spreiden én aanpassen in functie van de Belgische filmreleases en de coronamaatregelen.

Normaal gezien zou van 15 tot en met 23 januari 2021 de eerste wintereditie plaatsvinden van Filmfestival Oostende. In oktober werd de master al bekend gemaakt, maar de hoopvolle vooruitblik van toen heeft plaats moeten maken voor een realitycheck bij vzw Les Filles du bord de mer, de organisatie achter het Filmfestival Oostende. “De onzekerheid over een tijdige heropening van de festivallocaties gooit roet in het eten. Een andere piste met een volledig online programma hebben we snel verlaten omdat het niet strookt met het sfeervolle karakter van het festival”, zegt artistiek directeur Peter Craeymeersch.

Quote Het is nu meer dan ooit van belang dat we er zijn voor onze filmsector. Peter Craeymeersch

De organisatie komt nu met een alternatief om de filmsector in 2021 toch perspectief te bieden. “Filmfestival Oostende is sinds haar oprichting, intussen 14 jaar geleden, het festival geweest dat talent van eigen bodem ondersteunt. Het is nu meer dan ooit van belang dat we er zijn voor onze filmsector. Daarom hebben we een formule bedacht waarmee we Vlaamse (co-)producties kunnen ondersteunen. We wilden tevens alle bioscoopexploitanten een hart onder de riem steken door de FFO Nights in heel Vlaanderen en Brussel ter beschikking te stellen”, vertelt Craeymeersch nog.

Red Sandra

Het alternatief is een doorgedreven jaarwerking en een spreiding van de festivaleditie 2021 over het hele jaar. Koen De Bouw blijft master voor de FFO Nights, maar zal dat ook zijn voor de festivaleditie in 2022. Red Sandra, de film van Lien Willaert en Jan Verheyen die het festival oorspronkelijk zou openen op 15 januari, wordt alvast één van de hoogtepunten tijdens de FFO Nights. Het festival mikt vooral op zaterdagen met als hoofdevenement een avant-première van een Vlaamse film in aanwezigheid van cast & crew. Alle Vlaamse bioscopen kunnen intekenen op de streaming van het rode loper event, live vanuit Kinepolis Oostende, om aansluitend de film in avant-première te vertonen. Zo hebben alle filmliefhebbers toegang tot exclusieve nieuwe content, en belangrijker, een extra reden om zich opnieuw naar de dichtstbijzijnde cinema te begeven. De datum en het programma voor de eerste FFO Night worden begin 2021 bekendgemaakt.

De uitreiking van De Jamies en De Ensors vinden dan weer wél plaats in januari. Beide uitreikingen worden uitgewerkt onder alternatieve formats. Op 22 januari worden De Jamies online gestreamd via verschillende kanalen. De uitreiking van de Ensors op 23 januari zal te volgen zijn via Canvas.