Geen Blankenberge-scenario in Oostende. “Het enige bindmiddel van deze coalitie is: samen spannen tegen de grootste partij. Zolang dat het geval is, blijft de coalitie bestaan”

Volgens de waarnemend burgemeester zit de sfeer in het team goed. “Het decreet laat alle partijen uiteraard toe hetzelfde te doen als in Blankenberge, maar ik heb nog niks vernomen dat in die richting zou wijzen. We zijn een hecht team en de samenwerking met de vier partijen loopt enorm goed.”

John Crombez (Vooruit) klinkt wat cynischer wanneer we hem om een reactie vragen. “Het enige bindmiddel van deze coalitie is om samen te spannen tegen de grootste partij. Ze doen dat in een samenstelling die heel erg onnatuurlijk is, want Groen had gezworen nooit met N-VA in zee te gaan. Het lijdt misschien niet tot veel coherentie of bestuursdaden, maar zolang dat hun enige agendapunt is, zit een scenario zoals in Blankenberge er niet in, natuurlijk.”