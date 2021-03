Gedaan met overvolle treinen richting kust? NMBS-app krijgt tegen paasvakantie ‘druktebarometer’

Oostende In Oostende dalen coronacij­fers wél nog altijd: “Toch moeten we waakzaam blijven”

2 maart Het aantal besmettingen in Oostende is de afgelopen week bijna met de helft gedaald, tegen de nationale trend van stijgende cijfers in. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de coronacijfers in Oostende. Het vaccinatiecentrum schakelt deze en volgende week ondertussen een versnelling hoger.