Gaslek veroorzaakt heel wat verkeershinder: "En zeven huizen moesten ontruimd worden”

Zandvoorde Ongeduldi­ge man slaat afvalopha­ler buiten westen: slachtof­fer twee weken arbeidson­ge­schikt

De politie is op zoek naar een man die begin deze maand een afvalophaler buiten westen sloeg. De dader moest achter de vuilniswagen aanschuiven, maar had daar kennelijk het geduld niet voor. Zijn slachtoffer is zo’n twee weken arbeidsongeschikt.

13 december