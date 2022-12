Gambiaanse vissersboot gestrand in Oostende: “De ogen op de romp zullen ons beschermen tegen boze krachten”

Het kleurrijke houten bootje zit vol symboliek. “Het vaartuig is met de hand beschilderd. Je ziet er de kleuren in van de Gambiaanse en Belgische vlag”, verduidelijkt schepen van Mens en Milieu Silke Beirens (Groen). “De vele ogen op de romp vormen een bescherming tegen boze krachten. In eigen beheer hebben we er nog ‘Oostende Banjul’ op geschilderd want met die Gambiaanse hoofdstad hebben we een stedenband. We werken samen op vlak van stadsvergroening, klimaatbeheersing, beter afvalbeleid, sociale inclusie, onderwijs, digitalisering en innovatie. Twee jaar geleden haalden we nog een Europese subsidie van 3 miljoen euro binnen om Gambiaanse jongeren in hun thuisland meer kansen te geven.” De pirogues, zoals zo’n vissersboten heten, worden op het strand van Banjul gemaakt. Het duurt een maand om er één op maat te bouwen.