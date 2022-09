GAIA dient bezwaar in tegen bouw Europa’s grootste zalmkwekerij in Oostende: “Miljoenen vissen zullen op elkaar geperst zitten”

Haven Oostende pakte in 2020 uit met de komst van ColumbiSalmon naar de kuststad. Het Noorse bedrijf wil hier een productie van 15.000 à 20.000 ton zalm realiseren tegen 2023, 2024. Het wordt de grootste Atlantische zalmkwekerij - van ei tot volwassen vis - op het land in Europa. In totaal wordt op industrieterrein Plassendale 1 13,5 hectare ingenomen. Voor de Oostende haven was het onder meer belangrijk dat het project 80 tot 100 directe en zo’n 100 indirecte jobs zou opleveren.

Nefaste gevolgen

Het Noorse bedrijf heeft ondertussen en vergunning aangevraagd om te kunnen starten met de bouw. Dierenrechtenorganisatie GAIA is evenwel van plan om bezwaar in te dienen bij stad Oostende. Dat kan nog tot 23 september. “Dit is een megaproject. 12.000 ton zalm is gelijk aan 2,5 miljoen vissen die op land worden gehouden. Het gaat om een heel intensieve kwekerij met alle nefaste gevolgen van dien”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch.

GAIA is in de eerste plaats bekommerd over het welzijn van de dieren. “Dergelijk groot project heeft te kampen met de klassieke problemen. Er worden heel wat vissen op een heel kleine oppervlakte bij elkaar gestoken. Er zijn geen wettelijke normen, maar dat neemt niet weg dat er welzijnsstandaarden zijn vastgelegd door wetenschappers. Zij stellen als norm dat er per zalm een ruimte moet zijn van twee badkuipen. Dat ligt mijlenver van wat ze hier willen doen met 12 tot 18 zalmen per kubieke meter op elkaar geperst”, aldus Vandenbosch.

Economische belangen

De organisatie maakt zich bovendien ook zorgen over het milieu, onder meer over de impact van het afvalwater van de zalmkwekerij. “Er zijn in de geschiedenis genoeg voorbeelden waarbij scheidsrechter en partij te gemakkelijk meegaan in dergelijk verhaal, omdat er economische belangen spelen. Er wordt te veel met de mantel der liefde bedekt, omdat het project heel wat tewerkstelling met zich meebrengt. Onze experten zullen dit project daarom ten gronde bekijken en we dienen bezwaar in. Als er omwonenden zijn die ook hun bezorgdheid willen uiten kunnen ze bij ons terecht voor advies.”

Volgens het bedrijf kwam de beslissing om aan land de vis te kweken er nochtans onder meer om het welzijn van de zalmen te waarborgen. “Deze aanpak vermijdt enkele van de grootste bedreigingen voor de zalmkweek, zoals het verspreiden en behandelen van veelvoorkomende ziektes. We zullen het welzijn van onze zalm nauwlettend in de gaten houden en ons houden aan de hoogste normen voor dierenwelzijn. Naast het geven van ruimte aan de zalm om te groeien, zullen we de nieuwste technologie inzetten voor optimale watertemperatuur, stroming, zuurstofgehalte en verlichting”, staat op hun website te lezen.

Wél duurzaam

Haven-voorzitter Charlotte Verkeyn (N-VA) heeft het moeilijk met de houding van GAIA. “Wij hebben wel degelijk een uitgebreide toelichting gekregen en bekeken vooraleer we meegestapt zijn in dit verhaal. Er is bovendien begeleiding van de universiteit van Gent met het Ostend Science Park. We geloven in het verhaal van aquacultuur waarbij het doel is om voor een duurzaam verhaal te gaan. Wat het afvalwater en het effect op het milieu betreft: het is net de bedoeling om het te hergebruiken om sla te kweken. Het is natuurlijk iedereen zijn recht om een bezwaar te formuleren. De vergunning verlenende overheid zal zich hierover buigen.”

