Gaat de zeedijk op slot bij extreme drukte? En hoeveel stewards wijzen u de weg? Zo bereidt de kust zich voor op de paasvakantie

Oostende Hevige brand bij Noordzee Kranen: “Maar brandweer­lie­den hebben ramp vermeden. We zijn hen erg dankbaar”

11:38 In het gebouw van Noordzee Kranen in de Ankerstraat in Oostende is woensdagnacht rond 3 uur brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een archief- en vergaderruimte. “Daar is de schade aanzienlijk, maar we zijn de brandweer ontzettend dankbaar. Onze kranen, de brandstoftanks en de rest van de loods zijn gevrijwaard gebleven", zegt zaakvoerder Mathias Vandendaele.