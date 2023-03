Frituuruitbater wordt toegetakeld met mes door minnares, maar die komt weg met werkstraf

A.H. werkte al jaren in de frituur van het slachtoffer. Op 25 augustus 2021 kregen beiden het in Oostende aan de stok met elkaar. De toegesnelde politie stelde vast dat het bloed uit de linkerwang van de frituuruitbater stroomde, maar ook uit z'n linkeronderarm en rechterbovenarm. Ook z’n werkgeefster zat onder het bloed. Ze riep dat ze had uitgehaald met een mes, nadat ze zelf was aangevallen.

Het 42-jarige slachtoffer verklaarde aan de politie dat hij al tien jaar lang een buitenechtelijke relatie had met de beklaagde. De avond van de feiten was ze volgens hem kwaad geworden, omdat hij had geweigerd om z'n vrouw te verlaten. A.H. ontkende echter dat ze een seksuele relatie had met haar werkgever. Ze beweerde dat de man geregeld onder invloed van alcohol was. Ze voelde zich die avond naar eigen zeggen in het nauw gedreven tijdens een discussie over z’n drankgebruik en haalde daarop uit met een mes.