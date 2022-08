Franse tekst op etalage doet bij trio stoppen doorslaan: “Ze schreeuwden ‘hier spreken we Vlaams’ en plakten sticker op raam”

In de tijdelijke winkel van Cédric, die afkomstig is uit de Ardennen, kan je Lego- en Playmobil-figuurtjes per stuk aankopen. Het concept slaat duidelijk aan, want ondertussen komt hij al voor het vierde jaar op rij naar Oostende. In de winter staat hij op de Kerstmarkt in Brussel. “Ik ben Franstalig maar in de loop der jaren heb ik natuurlijk een passieve kennis van het Nederlands opgebouwd. Ik doe mijn best om af en toe wat Nederlands te spreken met mijn klanten, maar als het echt niet lukt grijp ik soms naar een vertaalmachine op mijn smartphone of praat ik in het Engels.”