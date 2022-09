Foto’s van expo beklad met racistische slogans en tekens. “Heel jammer dat iemand blijkbaar zoveel haat heeft”

Enkele foto’s verschillende Oostendenaars zowel met als zonder migratieachtergrond werden beklad. “De eerste keer waren er drie mensen beklad met hakenkruisen en hun gezicht was onherkenbaar gemaakt. Dat is bijzonder jammer. Het is net de bedoeling van de expo om de diversiteit in Oostende te belichten. Fotograaf Bartholomeus Ramakers heeft gezorgd voor een mooie en evenwichtige samenstelling. Voor sommige mensen zijn de mensen met een migratieachtergrond er precies te veel aan, maar dat is echt erg want het zijn net mensen die heel hard geïntegreerd zijn en mooi werk leveren”, zegt schepen van Cultuur Bart Plasschaert. Ondertussen werden opnieuw 7 foto’s beklad. “Het is twee keer duidelijk van dezelfde dader. We gaan nu een tekst voorzien en we gaan de foto’s ook blijven printen want we zijn een diverse maatschappij. We dienen daarnaast ook klacht in bij de politie. Er hangen camera’s in de buurt, we hopen dat we dader kunnen vinden.”