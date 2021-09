FOTOREEKS. Het was net niet té druk en de hotels zaten bijna vol: zo genoot de kust van de nazomer

Het is het eerste weekend van september en eindelijk kunnen we nog eens genieten van een zomers dagje. Zaterdag begon redelijk bewolkt, maar na de middag kwam dan toch eindelijk de zon tevoorschijn. Door de wind was het niet écht warm op het strand en dus ook geen overrompeling. Hier en daar genoten mensen toch van een duik in de zee, al dan niet in een bewaakte zwemzone. Ook op het strand genoten mensen, vaak achter een strandzeil. Zondag zag er beter uit, maar ook nu werd het nergens een overrompeling. Volgens Westtoer kwamen alsnog 160.000 dagjestoeristen af naar de kust.

Volledig scherm © Benny Proot

Quote Er is niet extreem veel volk. Ik heb vooral het gevoel dat de dagjestoe­ris­ten niet massaal zijn afgekomen Sofie Dekindt - Amanté beach

Bij de strandverhuurders hadden ze op meer gehoopt. “Er is niet extreem veel volk. Ik heb vooral het gevoel dat de dagjestoeristen niet massaal zijn afgekomen. De mensen die hier zijn, die genieten wel met volle teugen”, vertelt Sofie Dekindt van Amanté beach. Zeker voor deze mensen die bedjes verhuren op het strand heeft het slechte weer van afgelopen zomer een invloed gehad. “We zijn volledig afhankelijk van het weer waardoor het echt een slechte zomer was. Een goede septembermaand is mooi meegenomen, maar het is nooit genoeg om de zomer op te halen. Het is leuk, maar we verdienen er onze boterham niet mee. De meeste mensen zijn immers terug aan het werk.”

Volledig scherm © Benny Proot

Geslaagd

Bij de hotelsector kon er wel geprofiteerd worden van de mooie weersvoorspellingen. “Voor de sector van de logies was het met 300.000 overnachtingen zelfs een topweekend”, laat provinciebedrijf Westtoer weten. “De commerciële logies kenden met een gemiddelde hotelbezetting van 80 à 85 procent een topweekend”, zegt Dirk Marteel van Westtoer. “Zo’n bezettingsgraad is vergelijkbaar met die van een verlengd weekend in het voorjaar. We mogen gerust zeggen dat het een geslaagd nazomerweekend was.”

Volledig scherm © Benny Proot

Volledig scherm © Benny Proot

