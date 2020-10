Foorkramers moeten na één week Oktoberfoor alweer koffers pakken: “Slechts 12 van de 64 kermissen konden doorgaan in 2020. We halen amper 30 procent van de normale omzet”

Oostende Even alle hens aan dek bij chemiebe­drijf Proviron wanneer sensor wijst op ontsnap­ping giftige stoffen: personeel geëvacu­eerd, straat afgesloten

14 oktober Op en rond de site van chemiebedrijf Proviron in Zandvoorde bij Oostende was het woensdagnamiddag even alle hens aan dek nadat een sensor aangaf dat er giftige gassen waren ontsnapt. De melding luidde dat de gevaarlijke stof ethyleenoxide was vrijgekomen. Het personeel werd preventief geëvacueerd uit het gebouw in kwestie.