Foodtruck festival Barrio Cantina brengt zomer naar Oostende: “Het zonnetje, goed gezelschap en lekker eten, dit is genieten”

OostendeIn Oostende kun je dit weekend weer genieten van lekker eten uit verschillende foodtrucks tijdens Barrio Cantina. De vorige editie van het foodtruck festival, in 2019, vond nog plaats in het Leopoldpark, dit jaar stonden de foodtrucks op het Zeeheldenplein, met zicht op zee.

In 2014 vond de eerste editie van Barrio Cantina plaats in Gent. Sindsdien rijden de foodtrucks heel Vlaanderen rond. Dit weekend staan ze in Oostende. Op het Zeeheldenplein vind je meer dan dertig foodtrucks. Van Belgische wafels tot Mexicaanse burrito’s en Amerikaanse hamburgers, er was voor elk wat wils. Met het zonnetje erbij en de muziek van de dj’s was zaterdag al een geweldige dag.

Volledig scherm Aurea en haar man Hans verkopen Braziliaanse specialiteiten in hun foodtruck Sabor Brasil. © Benny Proot

Zomer vol festivals

Op het foodtruck festival kun je onder andere kennis maken met de Braziliaanse keuken. Hans Cuypers en zijn vrouw Aurea, die afkomstig is uit Brazilië, zijn net voor corona gestart met hun foodtruck Sabor Brasil. “Jammer genoeg hebben we er door corona nog niet echt van kunnen genieten. We zijn dus heel blij dat de festivals nu weer mogen plaatsvinden”, zegt Hans. “Vorig jaar hebben we al een paar dingen kunnen doen, maar dit jaar is het voor echt. Onze zomer zit vol met festivals en events. We kunnen niet wachten om alle mensen te ontmoeten, want dat is wat we het meest gemist hebben. Het contact met de mensen die langskomen en proeven van onze versgemaakte producten. Niets maakt ons gelukkiger dan de mensen blij maken.”

Volledig scherm Oostendenaars Steve en Chantal genoten samen met wat vrienden van het zonnetje en een drankje. © Emelyne Six

Genieten

Zowel Oostendenaars als toeristen genoten van het prachtige weer en de hapjes en de drankjes. Zo ook Steve Govaert en zijn vrouw Chantal Willem uit Oostende. “We zijn hier met een paar vrienden om te genieten van de zon en het gezelschap”, zegt Steve. “We hebben dit echt gemist en zijn blij dat het allemaal weer mag.”

Volledig scherm Dorel en Valentin genoten van hun nacho's. © Benny Proot

Dorel Neamt en Valentin Hancu uit Roeselare zijn op weekend in Oostende en genieten van een lekker bord nachos. “We wisten niet dat dit plaatsvond in Oostende dit weekend. We zijn hier op vakantie om te genieten van het goede weer, maar toen we al die foodtrucks zagen staan, moesten we wel langskomen. Deze nacho’s zijn heerlijk”, knipoogt Dorel.

Volledig scherm Maxime De Croock van Poké Poké Bowls. © Benny Proot

Van poké bowls tot cocoballen

Maxime De Croock uit Mechelen staat er met haar foodtruck Poké Poké Bowls. Ze verkoopt er de bekende Hawaiiaanse bowls. Ze doet dit al sinds 2018 en is blij dat ze weer door Vlaanderen mag rijden. “Ik heb dit erg gemist”, reageert Maxime. “Veel mensen met een foodtruck hebben het financieel moeilijk gehad en velen zijn moeten stoppen door corona. Gelukkig kon ik verder en kan ik nu weer de verschillende festivals en evenementen bezoeken. Ook de mensen zijn enthousiast dat het weer mag.”

Volledig scherm De mensen van Madame Cocos met hun cocoballen. © Benny Proot

Op het festival vind je niet alleen Belgische foodtrucks. De mensen achter Madame Cocos uit Nederland staan er ook met hun unieke cocoballen. “We maken deze ballen uit kokosnoot en geven het extra smaak met andere ingrediënten. Het is iets speciaals dat de mensen niet kennen en kunnen proeven tijdens deze events. We komen vaak naar België met onze foodtruck. Zo staan we deze zomer ook op het HAP food festival.”

Vakantiegevoel

Het leek zaterdag al even zomervakantie door Barrio Cantina. Door het prachtig weer, de lekkere maaltijden en drankjes en de palmbomen kreeg je een echt vakantiegevoel.

Barrio Cantina is ook op zondag 12 juni open van 12 tot 22 uur. Kun je er niet geraken? Geen paniek, volgend weekend vindt het foodtruck festival opnieuw plaats, maar dan in Brugge.

Volledig scherm Heel het weekend kan je van heel wat lekkers genieten tijdens het foodtruck festival Barrio Cantina in Oostende. © Benny Proot

Volledig scherm Heel het weekend kan je van heel wat lekkers genieten tijdens het foodtruck festival Barrio Cantina in Oostende. © Benny Proot

Volledig scherm Foodtruckfestival Oostende © Benny Proot

Volledig scherm Een dj zorgde met zijn muziek voor nog meer sfeer. © Emelyne Six

Volledig scherm Een paar vrouwen begonnen zelfs te dansen. © Emelyne Six

Volledig scherm Heel het weekend kan je van heel wat lekkers genieten tijdens het foodtruck festival Barrio Cantina in Oostende. © Benny Proot

