Filmfestival Oostende pakt uit met nieuw project ‘Meet the Masters’: “Een must voor elke meerwaardezoeker of leergierige enthousiasteling die zich wil verdiepen in film”

Hoewel het nog wachten is tot januari 2023 voor de vijftiende editie van Filmfestival Oostende, zet FFO zich heel het jaar in voor de (Vlaamse) film. Naast het reguliere arthouse programmatie in Cinema Storck en de organisatie van FFO Premières van Vlaamse films in aanwezigheid van de cast, zet FFO eveneens in op filmwijsheid door filmliefhebbers op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met de interessante geschiedenis van film. Om dit te realiseren organiseert FFO vanaf september maandelijks Meet the Masters. “Weinig mensen gaan nog naar de cinema en dan vooral de jongeren. Ze zitten meestal thuis te streamen op hun smartphone”, vertelt artistiek directeur Peter Craeymeersch. ”Met Meet the Masters willen we meer jongeren betrekken bij film en ze aantrekken om naar de cinema te gaan. We willen ook de nostalgie terugbrengen en dus is iedereen welkom om te komen luisteren en kijken. Meet the Masters is een must voor elke meerwaardezoeker of leergierige enthousiasteling die zich wil verdiepen in film.”