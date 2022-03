Filmfestival Oostende klokt af op ruim 28.000 bezoekers: “Arno lokte meer Oostendenaars dan James Bond indertijd”

OostendeMet de uitreiking van de Ensors kwam er ook een einde aan de veertiende editie van het Filmfestival Oostende. In 9 dagen tijd gingen 74 langspeelfilms en 16 kortfilms in première. “We moesten door corona opnieuw iets langer wachten maar dat werd beloond. Je zag de euforie van het live ontmoeten en praten”, reageert directeur Peter Craeymeersch. Zijn hoogtepunt? De passage van Arno.

Het Filmfestival Oostende stond gepland in januari maar werd uiteindelijk verschoven naar maart. Dat veroorzaakte een pak extra werk voor het team van Peter Craeymeersch dat naast 10 tijdelijke medewerkers bestaat uit 100 vrijwilligers. “Gelukkig zijn die bijzonder flexibel waardoor ik kan spreken van een geslaagde editie. In het begin van het Festival konden we niet op volle capaciteit draaien en dat verklaart meteen het lagere aantal bezoekers in vergelijking met de voorbije jaren.”

Over master Koen De Bouw heeft Craeymeersch niets dan lof. “Wat een fantastische man om mee samen te werken. Zijn thema ‘going mental’ was geknipt in deze onzekere tijden. Zijn selectie betekende voor veel mensen een steun. Het hele festival konden we op hem rekenen.”

Quote Arno is een vriend en zijn ziekte grijpt me enorm aan. Ik ben blij dat we dit nog voor hem konden doen. Hij heeft er schijnbaar deugd van gehad. Peter Craeymeersch

Het meest emotionele moment beleefde de directeur van het Filmfestival vorige week zondag toen Arno op de rode loper verscheen. “Er stonden meer Oostendenaars dan toen James Bond Pierce Brosnan hier een paar jaar terug was”, lacht Peter. “Arno was de eerste master in 2007 en heeft zijn lifetime achievement award meer dan verdiend. Het deed me wel iets toen ik hem zag. Hij is een vriend en zijn ziekte grijpt me enorm aan. Ik ben blij dat we dit nog voor hem konden doen. Hij heeft er schijnbaar deugd van gehad.”

Volledig scherm De winnaars van de Ensors. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK © BELGA

De opbrengst van de film Donbass, net geen 1300 euro, gaat naar de inzamelactie van FFO-medewerkster Isolde Simoens en haar man Oleg Hout die familie heeft in Oekraïne. Het geld kunnen ze gebruiken voor de aankoop van broodnodige producten voor de vluchtelingen.

Als er dan toch een punt van kritiek was dan kunnen we aanstippen dat er maar weinig vrouwen een Ensor in de wacht sleepten. De organisatie koos voor genderneutraliteit waarbij er dus geen onderscheid meer werd gemaakt tussen acteurs en actrices. “Ik vind dat zelf ook heel jammer”, reageert Craeymeersch tot slot. “We zullen dat zeker evalueren. We wisten dat die genderneutraliteit een risico inhield. Anderzijds kan je ook stellen dat de grootste filmrollen nog steeds vooral zijn weggelegd voor mannen. Dus ook op dat vlak is er nog werk aan de winkel.”

De datum voor de volgende editie van het Filmfestival is geprikt op 20 januari 2023.