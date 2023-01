Filmfestival Oostende 2023 officieel van start met openingsfilm ‘The Chapel’

Filmfestival Oostende 2023 is officieel gestart. Regisseur Dominique Deruddere mocht met zijn nieuwste film ‘The Chapel’ deze 15e editie openen. Hij kwam de film voorstellen samen met de cast van de film die bestaat uit onder andere aanstormend talent Taeke Nicolaï, Ruth Becquart en Kevin Janssens. De regisseur is heel blij dat hij zijn film eindelijk aan het publiek mag tonen. “Het is heel fijn om hier in Oostende te zijn en te zien dat de mensen de weg vinden naar mijn film en er zin in hebben. Alles is intussen uitverkocht wat heel leuk is om te horen. Ik hoop vooral dat de mensen ontroerd worden door mijn film en blij zijn dat ze ervoor betaald hebben. En misschien zelfs de film opnieuw zouden willen zien.”