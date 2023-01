Filmclub Kino.666 laat je genieten van gerecht tijdens film: “De mensen zullen zich echt in de film wanen”

Oostende Horecaon­der­ne­mers opgetogen over eerste échte winteredi­tie van Filmfesti­val Oostende

Het Filmfestival Oostende is al toe aan de 15de editie. Voor het eerst vindt het festival plaats in januari. Die beslissing kwam er onder meer om voor een betere spreiding in de festivalkalender te zorgen, maar ook toeristisch is het een goede keuze gebleken. Januari is traditioneel immers een rustige periode voor de badstad. Horeca-uitbaters voelen het effect van de organisatie een pak beter dan in september.

30 januari