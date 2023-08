Fietstunnel Verenigde Natieslaan wordt afgesloten voor dringende herstellingswerken

EXCLUSIEF. “De elektroden wilde hij op mijn tepels plakken... Absurd”: slachtof­fer (24) van perverte huisarts getuigt

“De elektroden wilde hij op mijn tepels plakken... Absurd.” Een van de twee slachtoffers van een West-Vlaamse huisarts, die verdacht wordt van zedenfeiten in zijn praktijk, doet exclusief haar verhaal. Over de consultatie, waarbij de dokter de grenzen van het fatsoen ver overschreed. Over een shockerend bericht op haar voicemail, achteraf. Maar ook: “Nu ik dit over die man weet, heb ik zelfs met hem te doen. Hij heeft echt hulp nodig.”