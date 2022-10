Fietser negeert rood licht, maar eindigt in cel: “Politieman aan knie, elleboog en pols verwond”

Oostende 360 kinderen op wachtlijst voor stedelijke kinderop­vang in Oostende. “In januari komt er een centraal aanmel­dings­sys­teem”

Er staan op dit moment 360 kinderen op de wachtlijst van de stedelijke kinderopvang in Oostende. Dat bleek uit een antwoord van het stadsbestuur op een vraag van Jeroen Soete, fractieleider Vooruit Oostende. Volgens de partij, die cijfers opvroeg bij het Agentschap Opgroeien, is het aantal plaatsen ook verminderd, maar dat klopt volgens schepen Silke Beirens niet. “Het aantal kinderen op de wachtlijst is niet uitzonderlijk. We zullen in januari 2023 een beter zicht hebben op de wachtlijst met een nieuw centraal aanmeldingssysteem.”

11 oktober