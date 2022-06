Fietser (70) aangereden op kruispunt

Oostende Chihuahua komt om bij verkeerson­ge­val, 80-jarig baasje gewond naar ziekenhuis

Een hondje is maandagmiddag omgekomen bij een verkeersongeval in de Oostendse Vuurtorenwijk. De chihuahua was met zijn baasje aan het wandelen en werd op het zebrapad aangereden. Het 80-jarige baasje raakte ook gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar.

14 juni