Fietser (66) over de kop bij aanrijding met openslaand portier

Oostende Filmfesti­val Oostende pakt uit met nieuw project ‘Meet the Masters’: “Een must voor elke meerwaarde­zoe­ker of leergieri­ge enthousias­te­ling die zich wil verdiepen in film”

Dit najaar lanceert Filmfestival Oostende (FFO) hun nieuw project ‘Meet the Masters’ waarbij in de fascinerende geschiedenis van film wordt gedoken. Filmhistorica Anke Brouwers ontvangt elke maand een bekende Vlaamse filmprofessional die praat over een iconische filmregisseur. Cineast Federico Fellini mag op 20 september de spits afbijten met Johan Heldenbergh als eerste gast. “Dit is de ideale start voor een mooi project dat nauw aan mijn hart ligt”, zegt Anke Brouwers.

31 augustus