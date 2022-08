Fietser (26) gewond na valpartij

Leffinge Leffinge­leu­ren terug met volwaardi­ge editie dit jaar: “We mikken op zo’n 3.000 mensen per dag”

Binnen een kleine maand is het tijd voor Leffingeleuren. Van 9 tot en met 11 september kan je in Leffinge terecht voor optredens van verschillende bands die niet overal te zien zijn. Na twee speciale edities is het ontdekkingsfestival dit jaar terug met een volwaardige editie.

12 augustus