Fietser (17) komt met schrik vrij na aanrijding met wagen

Vlaams Belang wil referendum over uitbrei­ding zone 30

Wesley Deschuytter (Vlaams Belang) stelde tijdens de gemeenteraad van maandag voor om een digitale volksraadpleging te organiseren over de uitbreiding van de zone 30 in Oostende. Volgens de oppositiepartij hebben inwoners te weinig inspraak gehad over de beslissing en is er veel tegenkanting. “Wij vinden dat de Oostendenaar zich hierover moet kunnen uitspreken.”