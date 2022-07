Fietsende tiener uit Diest gewond na aanrijding op Zeedijk in Raversijde

Kust IN BEELD. Springtij én mooi weer, maar kust beleeft topweekend zonder incidenten: “Liefst 470.000 overnach­tin­gen aan zee in twee dagen”

Het voorspelde mooie weer heeft zijn doel niet gemist aan zee. In de tien kustgemeenten was het een gezellige drukte maar geen overrompeling. Westtoer meldt dat er 240.000 dagtoeristen richting de kust kwamen op zaterdag en zondag samen. Veel hotels moesten het bord ‘volzet’ uithangen. De redders hadden dan weer de handen niet voller dan anders, ook al was het springtij.

17 juli