Fietseling neemt verkiezing Spaak in ‘t Wiel terug op en vraagt suggesties aan fietsers

In het verleden reikte werkgroep Fietseling elk jaar drie spaken uit voor realisaties rond het fietsbeleid in Oostende. Een gouden spaak voor een realisatie of initiatief die een wezenlijke vooruitgang is voor fietsers, een zilveren spaak voor een realisatie die voor herhaling vatbaar is of inspirerend werkt voor anderen en een verroeste spaak voor een realisatie die negatief is voor fietsers. “We vragen korte, maar concrete omschrijvingen, liefst ook met de verantwoordelijke. Dat kan zowel een publieke instantie als een private persoon zijn. Suggesties kunnen tot het einde van de maand november ingestuurd worden naar werkgroep@fietselingoostende.be”, vertelt Marc Horrix.