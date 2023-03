Fietsbabbel met gouverneur Carl Decaluwé over verkeersveiligheid

Op woensdag 9 maart om 19.30 uur komt gouverneur Carl Decaluwé naar Zwembad Brigitte Becue in Oostende voor een Fietsbabbel over fiets- en verkeersveiligheid. Vanuit zijn federale bevoegdheden heeft de gouverneur taken op vlak van deze veiligheid. “Jammer genoeg kwamen de afgelopen weken weer ontstellende cijfers over de toename in verkeersslachtoffers naar boven. De West-Vlaamse gouverneur liet eerder al meerdere malen zijn bezorgdheid blijken omtrent de fietsverkeersveiligheid”, zeggen Marc Horrix van Fietseling en Guido De Greef, voorzitter van de Fietsersbond in Bredene.