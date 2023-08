FFO trakteert op een najaar vol film

Zussen Naomi en Tatiana met hun B&B Maison Noire op televisie: “Het was een vrij vermoeien­de week”

De nieuwe week ‘Met Vier In Bed’ bij VTM start op 200 meter van het strand van Westende-Bad. Daar baten zussen Naomi (38) en Tatiana (43) Batache hun B&B Maison Noire uit, waar de gasten in het zwart en het goud slapen. “Het was interessant om een kijkje te gaan nemen bij collega’s want we hebben een aantal dingen bijgeleerd”, vertelt Tatiana die instaat voor de uitbating.