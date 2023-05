FAVV neemt Vismijn Oostende onder de loep: ernstige inbreuken bij 1 op 10 controles

Verdachte van moord op Oostendse vrouw kan naar thuisland vluchten en lijkt daar (even) buiten schot: “Macedonië levert geen onderdanen uit”

Ze werd vermoord en in een gracht in Koewacht gedumpt. Maar zal één van de twee moordenaars van Marleen V.L., een weduwe van 64 uit Oostende, daar nu ook nog mee weg komen? Die kans bestaat, want de politie wéét waar hij zit, maar staat momenteel machteloos. De tweede verdachte E.S. (33) probeerde ook te vluchten, maar hij kon wel opgepakt worden. Nochtans was het plan - en de bestemming - voor de twee mannen hetzelfde.