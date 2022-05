Fans wuiven Arno nog allerlaatste keer uit op Westerstaketsel: “Een moment om nooit meer te vergeten”

De assen van Arno werden op zaterdag 14 mei uitgestrooid op zee. Inwoners en fans die een laatste groet wilden brengen, waren welkom om samen te komen. Op het normaal vrij lege Westerstaketsel achter de bekende Vistrappen verzamelden zich een honderdtal mensen. Toen de knalgele boot Albatros omstreeks 15u15 de vaargeul binnenvoer, was het muisstil. Het vaartuig had uitzonderlijk de toestemming om erg dichtbij te varen. Op de boot bevonden zich familie en vrienden, bij de urne lagen tulpen en stond een grote zwart-witfoto van de zanger. Het applaus nam toe naarmate de boot naderde. Vanop het dek weerklonk Arno’s nummer ‘Dans les yeux de ma mère’. Daarna voer het schip de vaargeul uit om zijn assen op zee uit te strooien zoals Arno het wou. Het was een mooi en emotioneel moment voor veel mensen.

Volledig scherm Isabelle Vandemaele met haar bordje en de boot in de achtergrond. © Photo News

Muziek om eeuwig naar te luisteren

De laatste keer dat fans Arno konden zien in Oostende was tijdens het filmfestival. Toen werd er massaal opgeroepen om een erehaag te vormen. Net als toen, was er veel volk aanwezig op het Westerstaketsel om nog een laatste groet te doen aan hun idool. Zo was Isabelle Vandemaele er weer bij met haar bordje dat ze al mee had tijdens de erehaag. “Ik mocht dit zeker niet missen. Toen Arno in Oostende was tijdens het filmfestival was ik er ook bij en was ik enorm aangedaan. Nu ook. Ik volg Arno al sinds mijn jeugdjaren en heb hem verschillende keren live gezien met TC Matic. Het was altijd leuk om naar één van hun concerten te gaan. Hij heeft ons muziek gegeven dat nog jaren en eeuwen naar geluisterd zal worden. Hij was ook vrijgevochten en had een echte Oostendse mentaliteit. Hij ging ervoor en genoot volop van het leven. Ik zal hem en alle mooie herinneringen die ik aan hem heb koesteren.”

Volledig scherm Superfan Guy Van Hollebeke kreeg in 1984 Lapache als bijnaam van Arno. Hij is er trots op. © Florian Van Eenoo Photo News

Superfan Guy Van Hollebeke, die als bijnaam Lapache kreeg van Arno, was er ook bij. “Dit moment mocht ik echt niet missen. Zelfs als het zou stormen of regenen, stond ik hier. Ik heb hem meer dan 1000 keer live gezien en volgde hem al 40 jaar. Hij was mijn goeroe en heeft mij meer geleerd dan mijn vader. Om nu afscheid te moeten nemen van hem, voelt als een groot verlies, maar hij blijft altijd in mijn hart, voor altijd en eeuwig. Hij is nu in zijn geliefde zeetje zoals hij wenste en dat vind ik heel mooi.”

Fans over heel België

Fans over heel het land kwamen naar Oostende om afscheid te nemen, zo ook Noël en Marise uit Torhout. “Ik ben fan van Arno sinds mijn 15 jaar en wordt binnenkort 61”, zegt Marise. “Hij was er dus voor een groot deel van mijn leven erbij. Arno heeft mij een leuke jeugd gegeven en ik heb daar veel leuke herinneringen aan. We vinden het ook heel moedig van de familie om dit te doen voor de fans. Het is al moeilijk om afscheid te nemen van zo’n mooi mens en dus vind ik dat prachtig dat de familie de fans de kans hebben gegeven om nog een laatste groet te doen.”

Volledig scherm Noël en Marise uit Torhout kwamen met hun hond afscheid nemen van Arno. © Emelyne Six

Onder de aanwezigen waren er veel Oostendenaren en andere West-Vlamingen, maar er was ook opmerkelijk veel Frans te horen. Zo kwamen ook verschillende Franstalige mensen naar Oostende om afscheid te nemen van de zanger. “We komen helemaal uit Bergen om hier afscheid te nemen van Arno”, zegt één van hen. “Hij heeft veel gedaan voor België en dus moesten we erbij zijn. Mensen van over het heel land waren fan van hem. Het maakte niet uit of je nu van Vlaanderen of Wallonië was, hij bracht alle mensen samen met zijn muziek. Hij gaf veel om zijn fans, dus vind ik het mooi dat de familie ook aan de fans heeft gedacht en dit moment heeft laten gebeuren. Het is iets om nooit meer te vergeten.”

Volledig scherm Deze dames kwamen helemaal uit Bergen om afscheid te nemen van de zanger. © Emelyne Six

Arno stierf op zaterdag 23 april aan de gevolgen van pancreaskanker. Hij werd 72. Hij heeft hard gevochten, maar uiteindelijk de strijd verloren. Hij stond nog twee keer op het podium van het Kursaal in Oostende en heeft ook een paar keer de Ancienne Belgique uitverkocht. De Oostendenaar groeide uit tot een van de meest gerespecteerde rockartiesten van België. Nu was zijn laatste wens om in zee uitgestrooid te worden en dat is in vervulling gegaan. De afscheidsceremonie zelf vond, op Arno’s eigen verzoek, in intieme kring plaats op zee.

Nog wat beelden van het afscheid:

Volledig scherm Fans nemen afscheid van Arno.

Volledig scherm Fans nemen afscheid van Arno.

Volledig scherm Fans nemen afscheid van Arno.

Volledig scherm De familie passeerde langs het Westerstaketsel in een boot om zijn as uit te strooien over zee.

Volledig scherm Fans nemen afscheid van Arno.

Volledig scherm Fans nemen afscheid van Arno.

Volledig scherm Op de boot was de urne van Arno te zien met tulpen en een zwart-witfoto van de zanger. © Florian Van Eenoo Photo News

Volledig scherm Fans nemen afscheid van Arno.

Volledig scherm Fans nemen afscheid van Arno.

Volledig scherm De familie passeerde langs het Westerstaketsel in een boot om zijn as uit te strooien over zee.