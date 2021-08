Facebookpagina Mu.ZEE gedeblokkeerd na massale persaandacht: “Nu moeten we het gesprek over artistiek naakt aangaan”

Oostende Zo beleefden familie en vrienden de medalrace van Emma Plas­schaert: “Ze heeft er alles uitgehaald, maar het blijft een ondankbare plaats”

1 augustus Toen de familie en vrienden van Emma Plasschaert en de leden van de watersportclub aan de Spuikom in Oostende verzamelden, zat de sfeer er goed in. De zeilster startte aan de medalrace vanop de vijfde plaats, waardoor er nog kans was op brons. Ze zagen Emma een schitterende prestatie leveren, maar het mocht niet zijn. Een ontgoocheling die ze even moeten doorslikken, maar uiteindelijk overheerst vooral trots op haar fenomenale prestatie. “We zullen Emma nu vooral goed opvangen, zodat ze even haar gedachten kan verzetten.”