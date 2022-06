Fabriek voor onderwaterdrones in Oostende is klaar en start in september met de productie

In kader van het vervangingsprogramma van de mijnenbestrijdingsvaartuigen van de Belgische en Nederlandse marine worden 12 nieuwe schepen opgeleverd. Die schepen zullen gebruik maken van zowel varende als onderwaterdrones om mijnen op te ruimen. Terwijl de huidige generatie mijnenbestrijdingsschepen mee in een mijnengevaarlijk gebied gaan zullen de schepen in de toekomst op een veilige afstand blijven terwijl de onbemande vaartuigen naar de mijn worden gestuurd. Die drones worden vanaf september in Oostende gebouwd. De fabriek van ECA Group is vrijdag officieel geopend. Steven Luys, CEO van ECA Robotics Belgium lichtte toe wat er precies zal gebeuren in Oostende. “Hier worden in kader van het contract met de Belgische en Nederlandse marine een 100-tal drones gebouwd, waarvan 15 varende drones. Het gaat om de verschillende types die gebruikt zullen worden om de mijnen op te ruimen”, licht Steven Luys toe. Per schip is er een toolbox met 8 verschillende types drones. “Er zijn verschillende types die enerzijds de mijn lokaliseren, daarnaast is er nog de Seascan die instaat voor de identificatie van de mijn en de K-STER die zorgt voor de vernietiging.”

10 miljoen

Het hoogtechnologisch materiaal werd ontwikkeld door ECA Group die al een research en development afdeling heeft in Moeskroen. De ontwikkeling zal weliswaar volledig in Oostende plaatsvinden. “We hebben tien miljoen euro geïnvesteerd in deze site van 4000 m2. We werken hier nu met 15 mensen, maar het team wordt op korte termijn uitgebreid naar 25 medewerkers. We zijn daarvoor op zoek naar verschillende profielen van arbeiders, techniekers tot ingenieurs. We merken dat ondanks de arbeidskrapte er wel een grote interesse om mee te werken. Dat is niet enkel om dat we een interessant product ontwikkelen, maar ook omdat we meehelpen om de zeeën veiliger te maken. Op termijn zal de ploeg uitgebreid worden naar 50 mensen.” De eerste drones zullen tegen 2024 klaar zijn. Bedoeling is dat de technologie ook verkocht wordt aan andere landen. “België is een referentie wereldwijd als het op mijnenbestrijding aankomt. De Belgische marine heeft dit concept ontwikkeld en gebruikt onze expertise om de technologie te ontwikkelen. ECA Group is één van de wereldleiders op het gebied van mijnenbestrijdingsoplossingen. De fabriek zal specifiek voor dit type drones ingezet worden, dus ook in de toekomst”, zegt Luys nog.