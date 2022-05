F-16 maakt noodlanding op luchthaven Oostende na botsing met vogel: “Technici gaan toestel onderzoeken”

Bredene/Brugge Neergesto­ken Club Brug­ge-medewerker ligt nog steeds in coma: gerecht tast in het duister over motief

Het is nog steeds niet duidelijk waarom een medewerker van Club Brugge donderdagavond werd neergestoken in zijn nieuwe woning in de Noord-Edestraat in Bredene. Was het door zijn functie bij blauw-zwart? Of een andere reden? Enige zekerheid is dat Sven R. (47) momenteel nog altijd in coma in het ziekenhuis ligt en vecht er voor zijn leven.

29 mei