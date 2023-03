Extra week krokusvakantie in Wallonië levert niet op voor toerisme aan de Kust door wisselvallig weer

Tijdens de twee weken zijn in totaal 700.000 dagtoeristen en 900.000 à 950.000 verblijfstoeristen genoteerd aan de kust. Dit is een lichte daling in vergelijking met 2022. De wisselvallige krokusvakantie is een combinatie van het grijze weer, de periode van de vakantie in februari en meer vakanties door Belgen in het buitenland. Vorig jaar waren de Walen en Brusselaars goed voor 25 procent van de toeristen in de krokusvakantie (één week). In 2023 was het aandeel in eerste week lager (ongeveer 20 procent) maar is voor de tweede week een aandeel van 35 procent genoteerd. Vorig jaar kon de kust goede cijfers noteren door enerzijds het mooie weer, zeker in de weekends, maar bij aanvang van de krokusvakantie in 2022 was er net een periode met verstrengde coronamaatregelen voorbij. Hierdoor werd toen ook nog minder naar het buitenland gereisd en zijn meer vakanties in eigen land genoteerd.