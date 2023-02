Extra show van Dinosaur World Live in Kursaal

Oostende Oudere man kritiek na valpartij in centrum van Oostende: “Op de beelden is hij nog op zijn fiets te zien”

Een oudere man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd na een valpartij aan de Montgomerykaai in Oostende. De man kwam aangefietst en viel. Of hij voordien onwel werd, is voorlopig niet duidelijk.

31 januari