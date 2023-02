Extra show Lieven Scheire in het Kursaal door groot succes

Vlaanderens bekendste wetenschapskomiek en voormalig Slimste Mens ter Wereld Lieven Scheire gaat in zijn nieuwste voorstelling aan de slag met A.I. of artificiële intelligentie. Nadat hij in succesvolle zaalshows en op televisie de geheimen van ons DNA op tafel legde is het nu de beurt aan datgene waar hij grenzeloos gefascineerd door is: A.I.

In zijn voorstelling ‘A.I.’ vertelt Lieven Scheire wat artificiële intelligentie nu eigenlijk is, en vooral wat het niet is. Hij legt het mechanisme erachter en de waanzinnige mogelijkheden ervan haarfijn en gepassioneerd uit. Door middel van videoprojecties en zijn butlerrobot Ludo maak je op een verrassende en entertainende manier kennis met de nieuwe superheld van de technologie. Je komt oog in oog te staan met iets wat binnenkort misschien wel je nieuwe vriend, butler of personal trainer kan worden: artificiële intelligentie.

Wegens groot succes komt Lieven Scheire voor de tweede keer naar Oostende, in het Kursaal op donderdag 7 december. Het is de laatste kans om hem aan het werk zien in West-Vlaanderen. Alle andere shows in de provincie zijn reeds uitverkocht. Tickets en info via www.comedyshows.be

