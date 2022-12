Extra elektrische strandrolstoel maakt winterwandelingen mogelijk voor minder mobiele mensen

Dankzij subsidies van de Stad kunnen personen met een beperking bij Fietspunt kosteloos fiets- en wandelmateriaal ontlenen. Zo was er al een elektrische en gewone rolstoelfiets, twee elektrische tandems en één gewone tandem, een hippocamp (een rolstoel voor op het strand), een elektrische driewieler en twee gewone rolstoelen ter beschikking. Deze winter kunnen minder mobiele personen nu ook genieten van een winterwandeling op het strand dankzij de toevoeging van een elektrische strandrolstoel.

Winter

“De elektrische strandrolstoel wordt tijdens de zomer ingezet bij Zon, Zee, Zorgeloos… en is daar een groot succes. Ik ben bijzonder verheugd dat we de rolstoel nu ook in de winter kunnen aanbieden aan mensen met een beperkte mobiliteit. Zo kan iedereen tijdens de mooie winterdagen volop genieten van zon, zee en strand”, vertelt schepen Hina Bhatti, bevoegd voor toegankelijkheid.