Expo toont leven van ‘Karel van Vlaanderen’: “Zelfs Marvin Gaye is hem hier ooit in Raversijde komen bezoeken”

Het was deze week 40 jaar geleden dat prins Karel, de tweede zoon van Koning Albert I, overleed in het Heilig Hartziekenhuis in Oostende. De prins woonde tussen 1950 en zijn dood in 1983 in het kleine huisje dat nu te bezichtigen is in provinciedomein Raversyde. Hij speelde niet alleen een belangrijke rol na de Tweede Wereldoorlog als regent, maar hij was ook degene die het domein in de duinen beschermde. “Er wordt vaak vergeten hoe belangrijk prins Karel was in de geschiedenis.”