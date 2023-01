Expo rond dementie in bibliotheek

Oostende Probeerde ‘passieve pedofiel’ 3-jarig meisje te lokken en ontvoeren met zak snoep? "Ik zie gewoon kinderen graag”

In z'n woning lagen knuffels, een kinderslipje en afbeeldingen van minderjarigen. E.D. (56) uit Oostende gaf zelfs toe dat hij een voorliefde had voor minderjarige meisjes. “Een passieve pedofiel”, noemde hij zichzelf. Maar dat hij een 3-jarig meisje probeerde te ontvoeren met een zak snoep, ontkent de man wel met klem. Het Openbaar Ministerie, dat 2 jaar cel, is een andere mening toegedaan.

