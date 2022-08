Experts verwachten nieuwe piek van vogelgriep. “Vooral jonge meeuwen worden nu getroffen”

In het Vogelopvangcentrum in Oostende werden ondertussen al zo’n 500 dieren met vogelgriep binnengebracht. Hoe groot de uitbraak is, valt echter moeilijk te meten omdat heel wat dode vogels meteen worden opgeruimd. De uitbraak van vogelgriep bij kustvogels blijft ondertussen nog altijd slachtoffers maken. In juni werden nog vooral de koloniebroeders getroffen. “Het virus wordt vooral overgedragen via uitwerpselen. Als de vogels in grote aantallen samenzitten om te broeden, zien we vooral bij deze soorten een grote uitval”, licht Isabelle Allemeersch, hoofd Dierenzorg in het Vogelopvangcentrum, toe. De uitbraak bleef tot nog toe beperkt bij de grote meeuwen. “Zij hadden zich per twee teruggetrokken in hun nest en daardoor werd het virus slechts beperkt overgedragen. We zagen de voorbije weken wel heel wat tweede- en derdejaars die samen overnachtten. Nu zien we echter een verschuiving omdat de jongen normaal gezien in de laatste week van juli uitvliegen en zich socialer gaan gedragen. Als je daar de incubatieperiode bijtelt, dan verwachten we vanaf volgende week een nieuwe piek onder de jonge meeuwen.”