Ex-politieman die korpschef op Facebook beledigt, noemt rechter onbevoegd: “Drukpersmisdrijf komt normaal voor assisen”

De Oostendenaar kwam in het najaar van 2015 in het oog van de storm terecht. De toenmalige hoofdinspecteur kreeg het op 16 oktober 2015 op de trein aan de stok met een familie van Afrikaanse origine. In dronken toestand beval hij de conducteur om de familie van de trein te zetten. De politie werd uiteindelijk opgetrommeld, waarop die hun collega in het station van Geraardsbergen arresteerde. Aangezien de hoofdinspecteur racistische uitlatingen had gedaan, besliste het parket hem voor de rechter te brengen. In eerste aanleg kreeg de politieman de opschorting van straf, maar uiteindelijk zette het Genste hof van beroep die gunst om in een effectieve celstraf van 6 maanden.

Drukpersmisdrijf

De veroordeling had zware gevolgen voor de hoofdinspecteur. Hij verloor z’n job en begon nog meer te drinken. In dronken toestand viseerde hij meermaals z’n oversten bij de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Onder meer z’n voormalige korpschef moest het ontgelden. Volgens het parket plaatste de Oostendenaar in de loop van 2020 en 2021 meermaals beledigende berichten over haar op z’n openbaar Facebookprofiel. Toen speurders de man daar op 5 februari 2021 over wilden verhoren, kwam hij zelfs in dronken toestand opdagen.

Procureur Yves Segaert-Vanden Bussche noemde de beklaagde “een alcoholicus”. Hij benadrukte dat de man dringend moet begeleid worden en vorderde in die omstandigheden voorwaarden. Volgens de verdediging is de correctionele rechtbank echter onbevoegd, aangezien het om een drukpersmisdrijf gaat. In België moeten dat soort misdrijven voor het hof van assisen komen. De advocaten van de voormalige politieman wierpen ook op dat de korpschef nooit klacht indiende. Volgens het parket mag de beklaagde binnenkort nog een nieuwe dagvaarding verwachten voor beledigingen die hij in januari dit jaar uitte op straat in Diest. De voormalige politieman zelf is intussen actief in de bouwsector. Vonnis op 9 mei.

