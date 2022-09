Ex-militair valt autistische jongeman aan na verkeersongeval: “Hij heeft een probleem met agressie”

oostende Werkloos­heid in Oostende zit in dalende lijn. Economisch huis kon al bijna 1.000 mensen aan het werk helpen dankzij Europees project

Het Economisch Huis Oostende heeft de voorbije zes jaar in totaal 911 personen naar een duurzame job geholpen. Daarnaast hebben 569 Oostendse werkzoekenden een mobiliteitstraject gevolgd. Een rijbewijs is immers een belangrijke factor in de zoektocht naar werk. De werkloosheid is ondertussen al gedaald naar 9,3 procent.

