Even vrees voor drenkeling door blaffende hond

De lokale politie van Oostende kreeg omstreeks 2 uur een telefoontje van een ongeruste burger. Hij had een man kort voordien zien wandelen met z’n hond en had het blaffende dier opnieuw gespot aan de waterlijn ter hoogte van het kunstwerk ‘Rock Strangers’. Van zijn baasje was echter geen spoor meer. Omdat er gevreesd werd dat de man zich mogelijk in zee bevond, startten de hulpdiensten de procedure drenkeling op. Een helikopter vloog over het wateroppervlak met een thermische camera, maar zonder resultaat. Na een halfuur kwam de vermeende drenkeling plots opduiken. Hij verklaarde zijn hond te zijn kwijtgespeeld in het donker. De procedure drenkeling werd daarop afgeblazen.