Ernstig zwavellek bij afvalverwerkingsbedrijf: ramen en deuren moeten in een straal van twee kilometer rond het bedrijf gesloten blijven

oostende Eerste 65-plus­sers krijgen volgende week coronaprik in Oostende

9 maart De coronabesmettingen in Oostende zijn afgelopen week stabiel gebleven, na de stevige daling van vorige week. In de woonzorgcentra kwam er geen enkele nieuwe besmetting bij en in de ziekenhuizen daalde het aantal coronapatiënten. Het vaccinatiecentrum in Kursaal is klaar om volgende week aan de eerste groep 65-plussers uit de brede bevolking inentingen te geven.