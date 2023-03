“Er mag gebouwd worden in omgeving van Fort Napoleon”, zegt schepen

Jolan Deschepper (Vlaams belang) diende een interpellatie in over hoogbouw op de Oosteroever. “De eventuele bouw van appartementsgebouwen naast het Fort Napoloen is voor ons niet aanvaardbaar. De site is beschermd als cultureel historisch landschap en een koninklijk besluit uit 1976 zou een nieuwe ontwikkeling verbieden. De Vlaamse gemeenschap heeft de grond in 2018 echter voor veel geld en als bouwgrond verkocht aan groep Versluys. Wat is de visie van het stadsbestuur in dit dossier en mag hier nu gebouwd worden of niet?”

Volgens Kurt Claeys (Open VLD) is het wel degelijk mogelijk om hier te bouwen. “Er is inderdaad een KB, maar tussen 1977 en vandaag zijn er door de hogere overheden die toen aan de macht waren al diverse beslissingen geweest waarbij ze er steeds van uit gegaan zijn dat die bewuste terreinen konden ontwikkeld worden binnen de contouren van het beschermingsbesluit. De waarde van de grond is bepaald in functie van een bouwprogramma die de hogere overheid zelf mogelijk gemaakt heeft. Het KB zegt ook heel duidelijk in artikel 3, dat die bescherming van kracht is “behoudens toelating verleend”. Op vandaag is daar echter nog geen dossier gekend. Momenteel is er enkel een project-MER dat ingediend werd door een private firma. Er is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Oosteroever in ontwikkeling. Dit RUP zit momenteel nog in een voorbereidende fase. Er is dus ook nog niet bepaald wat er mogelijk zal zijn.”