Er komen aanpassingen rond de schoolstraat in de wijk Konterdam. “We moeten een oplossing bieden aan de pijnpunten”

De schoolstraat in de wijk Konterdam rondom de Sint-Lodewijsschool werd na zes maanden geëvalueerd. De maatregel zorgde voor wrevel bij bepaalde omwonenden. De stad heeft nu verschillende betrokken partijen bevraagd en zal bijsturen waar nodig. “We zijn ons bewust dat de verkeersdruk zich heeft verplaatst en we moeten daar een oplossing op bieden. Ik ben er toch van overtuigd dat er ook veel goede zaken voortvloeien uit die schoolstraat en dat we de pijnpunten het hoofd kunnen bieden”, zegt schepen Björn Anseeuw.

In kader van de actie Veilige schoolomgevingen werd in dat de directe omgeving van de Guido Gezellestraat een schoolstraat ingevoerd. Met meer dan 450 leerlingen is de Sint-Lodewijksschool een heel grote school met de nodige verkeersdrukte in de omgeving als gevolg. In een schoolstraat zijn chauffeurs niet welkom bij het begin en einde van de schooldag. Enkel fietsers en voetgangers kunnen er dan rijden. Buurtbewoners krijgen wel de toestemming om uit te rijden op die momenten maar ze mogen de zone niet meer binnen.

Karel Labens (Vooruit) kwam tijdens de gemeenteraad tussen over de schoolstraat en vroeg zich af waarom buurtbewoners in de omliggende straten niet betrokken worden in de evaluatie van de maatregel. “Volgens het reglement rond schoolstraten moesten tweederde van de bewoners akkoord gaan met een invoering, maar zij werden nooit bevraagd. Ook bij de evaluatie kregen de inwoners van de straten rondom de school, zoals de Muntstraat, Steenovenstraat en Nieuwe Langestraat geen brief en konden zo hun mening niet kwijt terwijl de impact hier ook groot is. Hoe kan je een objectief resultaat krijgen als je niet iedereen de kans geeft om hun mening te geven”, zei Labens.

Evaluatie

Schepen Björn Anseeuw (N-VA), verantwoordelijk voor Openbaar Domein, gaf tijdens de zitting toe dat er bijsturingen nodig zijn. “Het enige wat we met het stadsbestuur voor hebben is verkeersveiligheid voor onze kinderen. Wat betreft de Sint Lodewijksschool, wisten we zelf op voorhand dat er bijkomend onderzoek nodig was. We hebben daar extra mensen en middelen aan besteed. Die schoolstraatzone heeft haar verdiensten. Er is veel verbetering merkbaar. Niet enkel bewoners maar ook de eigen Cel Mobiliteit zijn daar veel ter plaatse geweest op het moment dat de schoolstraat in voege was om te kijken wat de pijnpunten zijn. We zijn ons bewust dat we de zaken niet zo kunnen laten. We zijn ons bewust dat de verkeersdruk heeft verplaatst en we moeten daar een oplossing op bieden. De politie heeft zich ook verbonden om bijkomende verkeerseducatie te geven. Ik ben er toch van overtuigd dat er ook veel goede zaken voortvloeien uit die schoolstraat en dat we de pijnpunten het hoofd kunnen bieden. Het is nu de eerste evaluatie.”

Reglement

Over de bevraging voor de invoering is de schepen ook duidelijk. “We hebben het reglement niet naast ons neergelegd. Het reglement is van 2016. Het heeft tot nu toe geleid tot exact nul aanvragen voor een schoolstraat. Dat reglement leek me dus aan herziening toe. De schoolstraatzone in de Konterdam is één van de instrumenten om ook de verordening zelf te evalueren. In huidige reglement staat ook dat een schoolstraat er enkel kan komen op vraag van de school zelf. Daar hebben we niet op gewacht. We zijn zelf naar de school gestapt in kader van de verkeersveilige schoolomgevingen.”

