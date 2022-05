Er is nog werk aan de winkel om van Oostende een veilige fietsstad te maken blijkt uit onze VeloVeilig-kaart. “In de komende 3 jaar worden enkele grote fietsprojecten uitgevoerd”

HLN hield het grootste fietsonderzoek ooit van Vlaanderen. Iedereen kon zelf gevaarlijke punten in zijn of haar stad doorgeven. Die gevaarlijke punten werden gebundeld op een gedetailleerde kaart, waarmee we andere fietsers waarschuwen en de overheid laten weten waar er nog werk aan de winkel is. Voor Oostende werd het fietspad in de Tweebruggenstraat als meest gemelde gevaarlijke fietspunt aangeduid. 57 procent van de mensen vindt bovendien dat er in Oostende nog te weinig veilige fietspaden zijn. 52 procent vindt wel dat de fietspaden in de stad in goede staat zijn.