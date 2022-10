Er is nog meer dan halloween te doen dit weekend. Wij zetten enkele tips uit de kustregio en Brugge op een rij

Oostende Mark Vanmoerker­ke, bekend van Sunair en Thermae Palace, op 70-jarige leeftijd overleden

De bekende Oostendse ondernemer Mark Vanmoerkerke is op 70-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 2013 de uitbater van het Thermae Palace Hotel en zette het hotel, in afwachting van een grote renovatie, terug op de kaart.

27 oktober