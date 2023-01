“Er gaat een bom ontploffen in de toiletten”: casino in Oostende ontruimd na verontrustend telefoontje

Oostende Uitbaat­ster van Baloe in Bredene neemt kinderdag­ver­blij­ven Zeepaardje over. “Ik krijg elke dag nieuwe aanvragen”

De kinderdagverblijven Zeepaardje 1 en 2, beide in de Dahlialaan, kunnen dan toch verdergezet worden. De betrokken ouders zaten in december nog in onzekerheid, maar er is nu met Kelly Rega, die al kinderdagverblijf Baloe in Bredene uitbaat, toch een overnemer. Eén vestiging is maandag al terug geopend en begin februari zou de gedreven uitbaatster ook het andere pand verderop in de straat willen heropenen.

11 januari