Ensors houden vast aan genderneutrale acteerprijzen

Naar analogie met voorgaande editie, zullen tijdens De Ensors 2023 opnieuw genderneutrale acteerprijzen worden uitgereikt voor Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol en Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol voor zowel films als televisieseries. Dat is een bewuste keuze licht voorzitter Wim Vanseveren toe. “Hoewel niet iedereen binnen de sector even enthousiast was over het nieuwe gegeven, en na overleg met De Acteursgilde, willen we doorzetten”, zegt Vanseveren, voorzitter Raad van Bestuur van vzw De Ensors. Bij de eerste editie kwam er onder meer kritiek van Veerle Baetens. Zij was genomineerd voor een Ensor voor haar rol in ‘Dealer’, maar ze ging niet met een beeldje naar huis. Geen enkele actrice viel in de prijzen waardoor er stemmen opgingen dat de maatschappij er nog niet klaar was. Zo werd er geopperd dat er eerst evenveel interessante vrouwenrollen moeten komen als mannenrollen. Vanseveren zei bij de voorstelling van de nieuwe editie van het Filmfestival Oostende dat dit een terechte opmerking is. “Op dit moment zien we dat het aantal vrouwelijke rollen in fictieseries toeneemt, denk maar aan Maaike Cafmeyer die opnieuw in de huid kruipt van Chantal Vantomme tijdens de komische politieserie ‘Chantal’ of Lara Chedraoui, die in de psychologische dramaserie ‘Lost Luggage’ de rol van Samira Laroussa als een dynamische politievrouw met half Marokkaanse roots op zich neemt. Vrouwelijke rollen in fictieseries zitten in de pijplijn. Dit moet een aansporing zijn voor de sector om ook voldoende sterke vrouwenrollen te schrijven in het filmaanbod.”