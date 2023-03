Ensor Tower II is eerste gebouw op de Oosteroever dat aangesloten wordt op Warmtenet

Het gebouw Ensor Tower II met 97 nieuwbouwappartementen wordt momenteel nog volop afgewerkt. Het gebouw is meteen ook voorzien van een duurzaam en energie-efficiënt warmtesysteem. Ensor Tower II wordt als eerste aangesloten op het nieuwe warmtenet Oosteroever, dat via warmtepompen en ketels voor groene energie zorgt. Bouwgroep Versluys zet bewust in op de vergroening van hun ontwikkelingsprojecten. Op korte termijn is het de bedoeling om nog bijkomende gebouwen op de Oosteroever aan te sluiten zoals Trinity, Dock 5 en Admiral. Daarnaast streven we er ook naar om de Ensor Tower I die al bewoond is op termijn aan te laten sluiten op het warmtenet zodat ook deze inwoners kunnen meegenieten. Er zijn voor de kopers ook voordelen. De bewoners kunnen maximaal gebruik maken van hernieuwbare energie en zijn minder afhankelijk van buitenlands gas. Bovendien kan iedere eigenaar besparen op dure onderhoudskosten omdat er geen individuele ketels meer nodig zijn per appartement”, zegt CEO Bart Versluys.